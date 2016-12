RIDE For FUN Shared By: Snowboarding.com | December 23, 2016

Filmed in Grandvalira Snowparks with Oriol Asín, Jaume Pons, Tyler Chorlton, Daniel Rived, Alex Paz, Oscar Rodriguez, Borja Merigó, Manex Azula & Adan Baserba. Music: White Lighning - Charles Bernstein Bang Bang - Betty Chung I belive in your love - Charles Bradley Unchained - 2Pac feat James Brown Cold was the ground - The Limiñanas Enjoy it!